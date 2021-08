Germania: diocesi di Colonia, l’alluvione di luglio ha causato gravi danni a molte scuole cattoliche. Si lavora per la ripresa delle lezioni

L’arcidiocesi di Colonia paga un grande pegno alle alluvioni dello scorso luglio, con ben 8 scuole cattoliche su 33 devastate dalla furia dell’acqua. La solidarietà è in atto, ma la prospettiva è per ora la ripresa delle lezioni in Dad o la delocalizzazione in strutture d’emergenza. Al Sankt-Angela-Gymnasium di Bad Münstereifel, secondo le prime stime, si sono verificati danni per oltre sei milioni di euro, come ha riferito all’agenzia di stampa cattolica (Kna) una portavoce dell’arcidiocesi. Dopo le vacanze, in questa scuola si opererà solo con l’insegnamento a distanza. L’obiettivo è quello di consentire i lavori di restauro per riprendere l’insegnamento in presenza “il prima possibile”, soprattutto per le classi quinte e finali. L’arcivescovado è in comunicazione con i professionisti dell’edilizia locali. Secondo la portavoce, il Sankt Joseph-Gymnasium di Rheinbach, la Marienschule Opladen, il Sankt-Ursula-Gymnasium e l’Elisabeth-von-Thüringen-Realschule di Brühl, l’Arcivescovo’s Vocational College di Colonia, il Kardinal-Frings-Gymnasium di Bonn e la scuola diurna di Dönberg a Wuppertal sono le altre scuole con grandi danni. L’esatta entità delle devastazioni “è attualmente in fase di determinazione”, ha detto la portavoce. Tuttavia, le lezioni in queste strutture possono iniziare in parte con l’insegnamento in presenza.

La direttrice del dipartimento scolastico dell’arcidiocesi di Colonia, Bernadette Schwarz-Boenneke, si è detta commossa dalla solidarietà e dalla volontà di aiutare di fronte al disastro dell’alluvione, specialmente a Bad Münstereifel, evidenziando che genitori, ex studenti, insegnanti e altri dipendenti, nonché tutta la comunità locale “stanno dando una mano nella scuola e fanno il possibile per garantire che i bambini possano tornare a scuola il più rapidamente possibile”, soprattutto nel modo più sicuro possibile.