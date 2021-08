Diocesi: Trento, domenica a Segno messa a 30 anni dalla posa della statua di padre Kino

Con la messa presieduta dall’arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi, domenica 8 agosto, alle ore 18, la comunità di Segno ricorda la figura di padre Eusebio Chini (padre Kino) nel 376° anniversario della nascita e nella ricorrenza del 30° della posa della statua nel suo paese natale.

La messa verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Servizio Comunicazione della diocesi e in Tv su Telepace Trento (canale 601).

La statua che raffigura padre Kino, opera dello scultore Julian Martinez Soro, fu donata dall’Arizona Historical Society di Tucson (Arizona, Usa) nell’ambito del progetto “Tre statue per tre nazioni”. Altri due monumenti dedicati al religioso trentino furono donati a Tucson dove padre Kino ha fondato la missione di San Xavier del Bac e a Magdalena de Kino dove sono conservate le sue spoglie, nel mausoleo a lui dedicato. Il monumento donato 30 anni fa al Trentino venne inaugurato solennemente a Segno il 16 giugno 1991.

L’associazione culturale “Padre Eusebio F. Chini” e la comunità di Segno, in quest’occasione, “vogliono celebrare questi eventi assieme alla presentazione del decreto super virtutibus del venerabile p. Eusebio F. Chini in fase di preparazione presso la Congregazione dei santi e che dovrebbe essere disponibile per domenica 8 agosto”, si legge sul sito dell’arcidiocesi di Trento. Il Consolato generale del Messico a Milano ha concesso il patrocinio onorario istituzionale. Dopo la messa, seguirà la commemorazione del 30° anniversario del monumento.