Eurostat: “il consumo giornaliero di alcol aumenta con l’età”. Gli uomini bevono più delle donne

Nel 2019, l’8,4% della popolazione adulta dell’Ue ha consumato alcol ogni giorno, il 28,8% settimanalmente, il 22,8% mensilmente e il 26,2% non ha mai consumato o non ne ha consumato negli ultimi 12 mesi. Lo evidenzia una indagine di Eurostat diffusa oggi. “È stato riscontrato che il consumo giornaliero di alcol aumenta con l’età”, vi si legge. “La quota più bassa di coloro che consumavano alcol più frequentemente (cioè tutti i giorni) si registrava tra i 15-24enni (1,0%) mentre la quota più alta tra le persone di 75 anni e più (16,0%)”. Tuttavia, quest’ultima fascia di età rappresentava anche la quota più elevata che non aveva mai consumato alcolici o non ne aveva consumati negli ultimi 12 mesi (40,3%). “Il consumo settimanale di alcol è abbastanza stabile in tutte le fasce d’età tra i 25 ei 64 anni, la quota più alta è stata riscontrata tra le persone di età compresa tra 45 e 54 anni (33,5%)”. “Il consumo giornaliero e settimanale di alcol è più comune per gli uomini che per le donne (rispettivamente il 13,0% degli uomini contro il 4,1% delle donne e il 36,4% degli uomini contro il 21,7% delle donne).

L’assunzione giornaliera di alcol è stata la più frequente in Portogallo, con un quinto (20,7%) della popolazione che consuma alcol ogni giorno, seguita da Spagna (13,0%) e Italia (12,1%). Al contrario, la quota più bassa è stata di circa l’1,0% in Lettonia e Lituania. Nei Paesi Bassi, quasi la metà della popolazione (47,3%) consuma alcolici su base settimanale, seguita da vicino da Lussemburgo (43,1%) e Belgio (40,8%). Tra gli Stati membri dell’U3, la Croazia ha riportato la quota più alta della popolazione (38,3%) che non ha mai consumato alcolici o non ne ha consumati negli ultimi 12 mesi.