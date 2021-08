Beni culturali: Rieti, l’11 agosto ritorna la Croce Astile a Vallecupola. Messa del vescovo Pompili e convegno sulla storia

Sarà possibile ammirare, mercoledì 11 agosto, a Vallecupola di Rocca Sinibalda (Rieti), la Croce Astile di Vallecupola, opera realizzata intorno al 1554 da Jacopo del Duca, architetto e scultore allievo di Michelangelo, su Commissione del card. Ranuccio Farnese. La croce arriverà sul posto alle 10; alle 10,30 sarà officiata la Messa dal vescovo Domenico Pompili. Alle 16, l’esposizione al piazzale del parcheggio comunale. A seguire, alle 17, si terrà il convegno dal titolo “La Croce Astile di Vallecupola”, moderato da Maria Grazia Di Mario, giornalista e direttrice della Biblioteca Casa Museo Angelo Di Mario.

La croce non ritorna nel piccolo paese da oltre un cinquantennio. Una occasione irripetibile per ammirare questo esemplare di oreficeria, ma anche per approfondirne la storia con Ileana Tozzi, ispettore onorario Sabap per la città e la provincia di Rieti, Paola Gregori, storica dell’arte e ispettore onorario per i Beni e le attività culturali, e con Paolo Maglioni, storico. L’iniziativa è organizzata dalla Università Agraria di Vallecupola (presidente Giuliano Picchi) in collaborazione con la Biblioteca Angelo Di Mario, l’Associazione culturale Vallecupola e con partner quali il Comune di Rocca Sinibalda, il Comune di Castel Di Tora, di Cittaducale, la Riserva di Navegna e Cervia, la Comunità Montana del Turano e la Pro Loco di Ascrea.