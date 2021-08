Diocesi: mons. Parmeggiani (Tivoli), “un gesto concreto di condivisione con almeno un povero” nella festa di san Lorenzo

Inizierà domani nelle parrocchie della diocesi di Tivoli il Triduo in preparazione alla Festa di San Lorenzo diacono e martire, patrono della città e diocesi. Anche quest’anno la solennità sarà celebrata rispettando le regole anti Covid e, quindi, senza la processione dopo la messa solenne di martedì 10 agosto, alle 18, nella cattedrale dedicata al santo diacono martirizzato all’inizio della Via Tiburtina nel III secolo d.C.

Per festeggiare san Lorenzo, il vescovo di Tivoli, mons. Mauro Parmeggiani, invita i fedeli a compiere personalmente in questi giorni e, in modo particolare il 10 agosto, un gesto concreto di condivisione con almeno un povero della diocesi. “Non lo chiedo alla Caritas o alle parrocchie in quanto tali – lo fanno già – ma tramite i parroci chiedo che soprattutto durante le messe di domenica 8 agosto si invitino tutti i fedeli a pensare e compiere direttamente questo gesto. Ciascuno lo farà secondo le sue possibilità ma lo faccia con gioia sapendo che Dio ama chi dona con gioia”. Quelli richiesti possono essere “generi alimentari da fare avere a un conoscente che si sa in difficoltà economiche o, poiché anziano e solo, fatica ad andare fino al negozio per acquistarli”. “Potrà essere un invito a pranzo per chi è solo. Potrà essere l’offerta di medicinali o prodotti igienici o alimentari. Potrà essere una telefonata a chi è solo. Una visita, dopo tanta solitudine, a qualche anziano che in questi tempi di Covid non ha incontrato nessuno e fatica ad uscire da quella depressione nella quale tanti nostri anziani sono caduti”.