Coronavirus Covid-19: Draghi agli italiani, “vaccinatevi e rispettate le regole”

(Foto: Presidenza del Consiglio dei ministri)

“Volevo ringraziarvi, visto che per un paio di settimane non ci saranno Consigli dei ministri, per come avete accompagnato in questi quasi primi sei mesi di Governo l’azione mia e dei ministri. Volevo anche augurarvi buone vacanze e augurare buone vacanze a tutti gli italiani”. Con queste parole il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha iniziato l’incontro con i giornalisti per un saluto informale prima della pausa estiva.

“Le cose per l’economia italiana vanno bene e si spera vadano ancora meglio. Perché continuino ad andar meglio però, voglio lanciare chiaramente un messaggio a tutti noi e a tutti gli italiani: vaccinatevi e rispettate le regole”.

“Ieri ho ringraziato i ministri per il lavoro svolto e la determinazione che hanno avuto in questi sei mesi di Governo nel disegnare l’agenda e nell’implementare, nell’attuare l’agenda stessa”, ha proseguito il premier, chiarendo che “tra due settimane ci vuole la stessa determinazione, se non maggiore, per affrontare quelle che sono le più le sfide, i problemi, le risposte che dobbiamo dare a problemi urgenti, gravi”. Non solo “l’impegno” per “cominciare la scuola in presenza assolutamente”, ma anche la “continuazione della campagna vaccinale per la quale – ho detto che non voglio celebrare successi, però questo effettivamente va detto – l’Italia ha inoculato più dosi per 100 abitanti rispetto a Francia, Germania, Stati Uniti. Occorre che questo sforzo continui”.