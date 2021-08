Diocesi: Alba, per la festa di San Lorenzo visite guidate alla Sala del Tesoro del Mudi e in cattedrale

In occasione della festa patronale della città di Alba, il Museo diocesano (Mudi) propone due speciali visite guidate con approfondimenti sulla storia di San Lorenzo, martire del III secolo, domenica 8 e martedì 10 agosto.

Domenica, alle ore 15.30 e alle 17, l’iniziativa “Aspettando San Lorenzo”, con visite guidate alla Sala del Tesoro del Mudi e in cattedrale. In particolare, visita straordinaria alla Sala del Tesoro che conserva numerosi argenti e paramenti: reliquiari, suppellettili e vesti sacre realizzati in gran parte tra XVII e XX secolo da mastri orafi per lo più torinesi e manifatture locali e d’Oltralpe, testimonianze artistiche di un importante patrimonio della diocesi albese. Tra gli argenti esposti, sarà possibile ammirare il reliquiario a statuetta di San Lorenzo del XVIII secolo che presenta due punzoni sotto la base: il nodo sabaudo coronato e le iniziali Gtg che riconducono all’autore del manufatto. Eccezionale l’abito del Santo decorato con la tecnica del bulino che rende tutte le particolarità della dalmatica di San Lorenzo. E tra i paramenti, si potranno apprezzare quelli indossati nel XVIII e XIX secolo dal vescovo e da altri sacerdoti e diaconi durante le funzioni religiose del 10 agosto in onore di San Lorenzo.

La visita guidata comprende inoltre il percorso archeologico situato nei sotterranei della cattedrale di San Lorenzo che vi permetterà di scoprire importanti testimonianze di epoca romana, medievale, il fonte battesimale del VI secolo e il selciato del decumano di Alba Pompeia.

Durante la visita guidata sarà obbligatorio l’uso della mascherina e verranno creati gruppi con posti limitati pertanto è fondamentale la prenotazione. L’accesso è consentito previa presentazione della Certificazione verde Covid-19 in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti, previste per tutti i luoghi di cultura italiani. Per info e prenotazioni: mudialba14@gmail.com oppure 345.7642123.

Inoltre, durante il pomeriggio, i volontari dell’Associazione “Volontari per l’arte” accoglieranno i visitatori in cattedrale e li accompagneranno alla scoperta delle opere legate alla figura di San Lorenzo.