Diocesi: Teramo, il Giubileo dei Comuni 2021 al santuario di San Gabriele dell’Addolorata

Centinaia di pellegrini arriveranno a piedi da Teramo, domenica 8 agosto, in occasione del 40° pellegrinaggio Teramo-San Gabriele, organizzato dai passionisti del santuario e animato dai giovani della Tendopoli.

I pellegrini partiranno dalla cattedrale di Teramo sabato 7 agosto alle 22, dopo aver ricevuto la benedizione del vescovo di Teramo-Atri Lorenzo Leuzzi; arriveranno al santuario all’alba di domenica 8 agosto; qui saranno accolti e benedetti dal rettore del santuario. Quindi tutti parteciperanno alla messa e attraverseranno la Porta santa, a conclusione dell’annuale pellegrinaggio. Un altro pellegrinaggio verso il santuario partirà sabato 7 agosto, alle 18, da Valle Castellana (Te) e arriverà a San Gabriele all’alba di domenica 8 agosto. A organizzarlo, il Comune di Valle Castellana.

L’8 agosto al santuario di San Gabriele si svolgerà anche il “Giubileo dei Comuni” con l’intervento della ministra Maria Stella Gelmini. “Città, Comuni, Territori: sistemi istituzionali dinamici per la crescita e lo sviluppo delle comunità” è il tema e il senso dell’iniziativa, che nasce all’interno delle manifestazioni previste per l’anno giubilare di San Gabriele promosso dalla diocesi di Teramo-Atri insieme alla Congregazione dei Padri passionisti. Le autonomie locali si ritrovano in un luogo simbolo dello spirito di servizio verso i cittadini e la comunità porgendo alla ministra per gli Affari regionali e le autonomie locali, le proposte e le riflessioni che Anci e Upi stanno avanzando al Governo Draghi anche in vista della riscrittura del Testo unico degli enti locali e delle riforme annunciate. Finora hanno aderito 105 Comuni. “Un evento significativo per rilanciare la carità politica e il senso di appartenenza a una comunità territoriale. È la via per ripensare e costruire la società del terzo millennio”, chiosa il vescovo di Teramo, mons. Lorenzo Leuzzi.