Azione cattolica: l’11 settembre tornano le “Conversazioni a Spello”. Incontro sul tema “Un alfabeto nuovo per la città”

“Un alfabeto nuovo per la città”: è il titolo delle “Conversazioni a Spello 2021”, iniziativa culturale e formativa che torna ad animare il chiostro di Casa San Girolamo, “polmone spirituale” dell’Azione cattolica italiana, dopo la forzata interruzione, causa Covid, del 2020. L’appuntamento è per sabato 11 settembre nell’antico monastero francescano che il comune di Spello (Perugia) ha affidato all’Ac per proporvi percorsi spirituali, biblici e culturali. Il programma prevede: alle ore 16 apertura della casa e accoglienza dei partecipanti; ore 17.00 preghiera sulla tomba di Carlo Carretto (1910-1988; fu presidente dei giovani dell’Azione cattolica dal 1946 al 1952, per poi partire per il deserto algerino, diventando un “piccolo fratello” di Charles de Foucauld; tornato in Italia, proprio a Spello diede vita a una fraternità particolarmente rivolta ai giovani); alle 17.30 dialogo con Alessandro Maggioni, presidente federazione Habitat di Confcooperative. Modera Giuseppina De Simone, direttrice della rivista “Dialoghi”. Alle ore 19 concerto “Shtetl!” realizzato dal gruppo Mishkalé. Per info e iscrizioni: presidenzanazionale@azionecattolica.it.