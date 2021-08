Politica: Draghi, “l’orizzonte del governo è nelle mani del Parlamento”

(Foto: Presidenza del Consiglio dei ministri)

“L’ho detto altre volte, non ci sono lati scuri o lati chiari. L’unica cosa che conta sono i risultati e i partiti guardano ai risultati, esattamente come facciamo noi, come faccio io. Non è che loro hanno in mente obiettivi diversi, lavorano anche loro per il bene degli italiani”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, rispondendo ad alcune domande, durante l’incontro con i giornalisti per un saluto informale prima della pausa estiva. “Non esiste contrapposizione di fini tra questo governo, il presidente del Consiglio. Si lavora tutti insieme. Il governo essenzialmente vive perché c’è il Parlamento che lo fa vivere e perché c’è il Parlamento che legifera. Non c’è contrapposizione”, ha aggiunto. “L’orizzonte è nelle mani del Parlamento, quindi anche su questo non è che posso esprimere visioni, vedute. Sono qui, sono stato chiamato per far questo e cerco di farlo al meglio e poi vedremo”, ha concluso.