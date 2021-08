G20: ministri della ricerca e dell’istruzione adottano una dichiarazione per una istruzione indirizzata all’economia sostenibile

(foto Ministero dello Sviluppo Economico)

I ministri della ricerca e dell’università, partecipando alla prima riunione del G20 dedicata alla ricerca e all’istruzione, hanno adottato oggi la “Dichiarazione dei ministri del G20 sulla mobilitazione della ricerca, dell’istruzione superiore e della digitalizzazione per un’economia sostenibile, resiliente e inclusiva”. La dichiarazione è strutturata intorno a tre pilastri: affrontare la natura mutevole delle competenze; principi e valori etici nella ricerca e nell’istruzione superiore; verso una comprensione comune degli spazi digitali. Il commissario Ue per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù Mariya Gabriel, che ha partecipato on line all’incontro, ha dichiarato: “Questo processo sfrutterà meglio il pieno potenziale della digitalizzazione nell’istruzione superiore e nella ricerca. Vogliamo sviluppare una forza lavoro digitalmente qualificata e un ecosistema delle infrastrutture di ricerca digitale, basato su principi scientifici aperti e su valori etici condivisi”. La dichiarazione è in linea con il lavoro dell’Ue per realizzare lo Spazio europeo della ricerca e lo Spazio europeo dell’istruzione, “per attuare il nuovo piano d’azione per l’istruzione digitale e per sfruttare il potenziale di ricerca e innovazione degli istituti di istruzione superiore in Europa”.