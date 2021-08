Pastorale familiare: Conferenza episcopale lucana, al via una Scuola regionale di formazione per operatori

“Annunciare e testimoniare la bellezza e la santità della vita familiare in tutte le sue espressioni”, fornendo “a tutte le Chiese diocesane un unico strumento formativo per rafforzare quanto già presente e favorire la nascita di nuove esperienze”: con queste parole mons. Salvatore Ligorio, arcivescovo di Potenza e presidente della Conferenza episcopale di Basilicata, annuncia la nascita di una Scuola regionale di formazione per operatori della pastorale familiare, in programma nel nuovo anno pastorale. Promossa insieme a Ufficio regionale per la pastorale della famiglia, Istituto teologico della Basilicata e Istituto interdiocesano di scienze religiose, la Scuola si inserisce tra le iniziative per l’Anno Famiglia Amoris laetitia indetto dal Papa. “Dopo cinque anni di riflessione sul documento – prosegue mons. Ligorio – continua l’attenzione verso gli sposi e quanti hanno a cuore la famiglia, per riscoprire la bellezza della loro vocazione e accrescere la consapevolezza del valore del proprio matrimonio”. Dal prossimo 9 ottobre e fino all’11 giugno 2022, sono previsti nove appuntamenti mensili con formula mista: alcuni si svolgeranno in maniera unitaria a Potenza e altri in modalità online per la parte teorica, tenuta da docenti dell’Istituto teologico, a cui seguiranno laboratori esperienziali nelle singole diocesi. Nei contenuti si seguiranno i temi di Amoris laetitia, con un approccio “di primo livello”, come “primo passo per la sensibilizzazione e il coinvolgimento delle famiglie nell’essere al tempo stesso testimoni e annunciatori”, spiegano gli organizzatori.