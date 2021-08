Papa Francesco: nomina sette nuovi consultori della Congregazione per le Chiese orientali

Il Papa ha nominato sette nuovi consultori della Congregazione per le Chiese orientali, tra cui tre donne. Lo rende noto oggi la Sala Stampa della Santa Sede, precisando che si tratta di mons. Francesco Braschi, presidente della Fondazione e dell’Associazione Russia cristiana; don Marcel Mojzeš, docente di Teologia liturgica e Spiritualità dell’Oriente Cristiano presso la Facoltà ecclesiastica di Teologia greco-cattolica dell’Università di Prešov (Slovacchia); don Luis Germán Ramón Okulik, vicario giudiziale della diocesi di Trieste (Italia); padre Lorenzo Lorusso, già sottosegretario della stessa Congregazione per le Chiese orientali; Gabriel Radle, docente di Studi liturgici presso il Dipartimento di Teologia dell’University of Notre Dame (Stati Uniti d’America); Nina Glibetić, docente di Studi liturgici presso il Dipartimento di Teologia dell’University of Notre Dame (Stati Uniti d’America); Maria Giovanna Muzj, già docente presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma; Elena Velkova Velkovska, docente di Letteratura cristiana antica presso l’Università degli studi di Siena.