Austria: danza, silenzio e spiritualità nei corsi meditativi al centro St. Michael in Pfons

Il Bildungshaus St. Michael in Pfons, centro spirituale ed educativo nella diocesi di Innsbruck arricchisce la propria offerta estiva e in vista della ripresa delle attività regolari dopo l’estate, aprendo dei corsi di danzaterapia meditativa: con due meditazioni quotidiane e due sessioni di danza i 15 partecipanti al corso cercheranno di approfondire la propria conoscenza proprio “attraverso la danza, la musica, impulsi testuali, percussioni meditative”, come riferiscono gli organizzatori dei ritiri, la pedagoga coreuta Barbara Samm e l’assistente spirituale per malati Renate Nachbaur. “Ciò che viene iniziato attraverso la meditazione si approfondisce nella danza. Questa esperienza rifluisce nella meditazione”, è scritto nella presentazione del corso, che si svolge nel silenzio. Il workshop è condotto da Michaela Pfaffenbichler, allieva della domenicana Monika Gessener, che sta conducendo un corso di formazione triennale sulla “danza biblica” a Speyer, in Germania. I corsi si tengono principalmente in Germania e Svizzera. Pfaffenbichler offre i suoi ritiri di danza anche nel monastero francescano di Vöcklabruck. Barbara Samm, ha riferito all’agenzia di stampa cattolica Kathpress, che nel suo corso collega due aree importanti della sua vita, la danza e il silenzio. Nei corsi “si esalta la componente divina del silenzio”. Attraverso elementi di danze circolari, coreografie di culture diverse e movimenti ritmici liberi si aggiungono esperienze spirituali e corporee.