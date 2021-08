Coronavirus Covid-19: Draghi, “dobbiamo essere sicuri di aver fatto tutto per evitare che la pandemia si aggravi”

(Foto: Presidenza del Consiglio dei ministri)

“Cosa temere di più nei mesi a venire? Dobbiamo essere sicuri di aver fatto tutto per evitare che la pandemia si aggravi, che poi questo basti e noi non lo sappiamo. Tutto quanto viene fatto sulla base delle evidenze dei dati di oggi”. Così ha risposto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, a una domanda, nel corso di un incontro con i giornalisti per un saluto informale prima della pausa estiva. “Ricordo che un celebrato istituto di ricerca aveva previsto per la metà di luglio circa 1.700 morti al giorno e ce ne sono stati circa 7-8. Questo vuol dire che è una situazione fluida, noi dobbiamo essere in ogni istante sicuri di aver fatto tutto il possibile sulla base dei dati a nostra disposizione – ha spiegato il premier -. Ma a parte questo, e se riusciamo a essere certi a garantire sicurezza e fiducia in tutti noi, in tutti gli italiani, come dicevo si pensa che l’economia vada sempre meglio quest’anno”. Draghi, però, ha messo in guardia: “Questo però non deve farci dimenticare che dobbiamo affrontare quelli che sono i problemi che restano all’interno di questa crescita molto elevata, appunto come dicevo l’occupazione, le aziende in crisi, la riforma degli ammortizzatori sociali, la questione della sicurezza sul lavoro. Poi ancora abbiamo l’agenda del Pnrr, la delega fisco, la delega concorrenza, insomma la lista è lunga”.