Perdonanza Celestiniana: L’Aquila, si presentano i programmi culturale e religioso

In vista della Perdonanza Celestiniana, giunta quest’anno alla 727ª edizione, verranno presentati in settimana i programmi culturale e religioso. Domani, mercoledì 11 agosto, alle 11, all’Auditorium del Parco, il sindaco dell’Aquila e presidente del Comitato Perdonanza, Pierluigi Biondi, e il direttore artistico dell’evento celestiniano, maestro Leonardo De Amicis, illustreranno in una conferenza stampa il programma culturale della Perdonanza Celestiniana 2021.

Venerdì 13 agosto, alle 10.30, sempre presso l’Auditorium del Parco, l’arcivescovo dell’Aquila, card. Giuseppe Petrocchi, e il sindaco Biondi illustreranno il programma religioso e il messaggio spirituale della Perdonanza.

In entrambe le occasioni saranno presenti i componenti del Comitato Perdonanza.