Brasile: in corso fino a sabato la Settimana nazionale della famiglia. Dom Oliveira de Azevedo (Cnbb), “priorità nel cammino missionario della Chiesa”

È ufficialmente iniziata sabato scorso la Settimana nazionale della famiglia della Chiesa brasiliana. L’avvenimento inaugurale è avvenuto attraverso una diretta organizzata dalla Commissione episcopale per la vita e la famiglia della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb). Il tema della Settimana è “La gioia dell’amore in famiglia”; le celebrazioni proseguono fino a sabato 14 agosto. L’arcivescovo di Belo Horizonte e presidente della Cnbb, dom Walmor Oliveira de Azevedo, ha sottolineato durante il dibattito il ruolo della famiglia nell’evangelizzazione.

“La famiglia è una priorità nel cammino missionario e nella vita della Chiesa”, ha evidenziato l’arcivescovo. “Lì impariamo la bontà del servire e sperimentiamo la gioia di poter fare del bene agli altri. Questi apprendimenti, che sono permanenti se ben vissuti nell’ambiente familiare, hanno ripercussioni sulla vita nella società. La famiglia ha una nobile missione: essere il luogo in cui si sperimenta per la prima volta questa verità cristiana. La famiglia è la prima scuola di amore, un’istituzione in cui ciascuno impara che la vita deve diventare un’offerta per il bene degli altri”.

Per il vescovo di Rio Grande e presidente della Commissione episcopale per la vita e la famiglia, dom Ricardo Hoepers, la celebrazione della Settimana nazionale della famiglia “è un momento favorevole per portare la parola di Dio a tante persone che non conoscono Cristo in modo più profondo”. Ha aggiunto il vescovo: “Viviamo questa settimana con gioia, entusiasmo e intensità. Ci auguriamo che tutte le diocesi possano mobilitarsi e portare questo messaggio di gioia evangelica nel cuore di ogni famiglia, di ogni casa”.