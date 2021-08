Coronavirus Covid-19: Commissione Ue, 40 milioni in più per i vaccini nell’Europa del partenariato orientale

“Nell’ambito degli sforzi dell’Unione europea a sostegno della vaccinazione nei Paesi partner”, la Commissione oggi ha aumentato da 40 milioni di euro a 75 milioni di euro il suo pacchetto di assistenza per distribuire vaccini Covid-19 “sicuri ed efficaci” e “accelerare le campagne di vaccinazione nei sei Paesi del partenariato orientale : Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina. Questa assistenza integra il sostegno dell’Ue all’iniziativa Covax, lo strumento mondiale per garantire un accesso ai vaccini in tutto il mondo. Il commissario per il vicinato e l’allargamento, Olivér Várhelyi, ha dichiarato: “La devastante pandemia di Covid-19 ha messo a dura prova le persone, i sistemi sanitari e le economie di tutto il mondo. Il partenariato orientale, purtroppo, non fa eccezione. L’Ue è determinata a sostenere i nostri vicini orientali per accelerare la vaccinazione poiché sarà decisiva per porre fine alla pandemia e avviare la ripresa socioeconomica della regione”.