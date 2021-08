Clima: Fico, “emergenza ha conseguenze irreversibili e responsabilità umane. Occorre un enorme sforzo globale”

“Sul fronte dell’emergenza climatica l’Italia e l’Europa devono investire tutte le proprie energie per adottare le misure e le politiche necessarie per dare una svolta. Alcuni passi sono stati fatti ma non bisogna fermarsi”. Così il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, commenta sui social i contenuti del Rapporto dell’Ipcc, il Gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico. Il testo “lancia un allarme che non può lasciarci indifferenti”, osserva Fico, secondo cui “ridurre l’emissione di gas serra per limitare l’aumento delle temperature è un imperativo per tutti”. Per la terza carica dello Stato, “l’emergenza climatica ha conseguenze irreversibili e responsabilità umane. Occorre un enorme sforzo globale, per questo il G20 e la Cop26 sono due appuntamenti decisivi”.