El Salvador: mons. Escobar (Cedes), “governo conduca la nazione lungo le strade della vera democrazia”

La Chiesa dell’El Salvador ha vissuto la festa del patrono del Paese, il Divino Salvatore del mondo, e durante l’Eucaristia di chiusura il presidente della Conferenza episcopale (Cedes), mons. José Luis Escobar Alas, arcivescovo di San Salvador, ha chiesto al Governo di condurre questa nazione lungo “le strade della vera democrazia, giustizia, pace, armonia e unità”. In un momento in cui la tensione sociale e politica è in aumento, l’arcivescovo ha innalzato la sua preghiera soprattutto per le migliaia di migranti che hanno dovuto lasciare la loro terra in cerca di migliori opportunità.

Mons. Escobar ha invitato “giudici e avvocati a esercitare la giustizia senza riguardo alle classi sociali, ai privilegi economici, al nepotismo o alle conventicole”, esortandoli a combattere “contro l’impunità che hanno lasciato le vittime della guerra civile senza giustizia”. Sono molte, in queste settimane, le tensioni che attraversano il Paese, soprattutto per la linea politica del vulcanico presidente Nayib Bukele, che pure gode di una notevole popolarità. Tra le misure che hanno suscitato le maggiori critiche ci sono l’introduzione del Bitcoin come moneta legalmente in corso, riforme della Costituzione che mettono in pericolo l’equilibrio dei poteri, la militarizzazione della società, nonché frequenti attacchi alla stampa.