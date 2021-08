Diocesi: Grosseto, oggi il pontificale per la festa di San Lorenzo

L’ingresso del nuovo vescovo di Grosseto, mons. Giovanni Roncari, avvenuto ieri pomeriggio, si inserisce nel clima delle celebrazioni laurenziane 2021. Nonostante le restrizioni legate al contenimento della pandemia e al rischio di assembramenti abbiano reso impossibile anche quest’anno la processione di san Lorenzo, oggi, 10 agosto – solennità per la città e festa per l’intera diocesi –, avrà luogo la messa solenne. A presiederla sarà l’arcivescovo metropolita di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino, il card. Augusto Paolo Lojudice. Concelebranti principali saranno il vescovo Giovanni Roncari e il vescovo emerito Rodolfo Cetoloni. La messa sarà trasmessa in diretta su Tv9.

Il cardinale sarà accolto ufficialmente sul sagrato del duomo alle ore 10.45; alle ore 11 avrà inizio la messa, animata col canto da una rappresentanza della corale Puccini diretta dal maestro Walter Marzilli. Nel corso della messa il sindaco di Grosseto accenderà il cero votivo al patrono, offerto a nome della città.

Nella celebrazione sarà anche ricordato il vescovo Paolo Galeazzi, che guidò la diocesi di Grosseto dal 1933 al 1971, nel 50° della sua morte, avvenuta il 10 agosto 1971 a Marina di Grosseto, dove trascorse gli ultimi anni del suo episcopato segnati da infermità fisica.