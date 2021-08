Diocesi: Genova, l’arcivescovo nomina don Francesco Fully Doragrossa nuovo rettore del Seminario arcivescovile “Benedetto XV”

Oggi, martedì 10 agosto, in cattedrale al termine della messa pontificale celebrata per la solennità di San Lorenzo, l’arcivescovo di Genova, mons. Marco Tasca, ha comunicato la nomina del nuovo rettore del Seminario arcivescovile “Benedetto XV” nella persona del sacerdote diocesano don Francesco Fully Doragrossa e del nuovo vice rettore nella persona del sacerdote diocesano don Tommaso Danovaro.

Don Francesco Fully Doragrossa sostituisce mons. Michele Cavallero, rettore del Seminario dal 2005.

“Ringrazio – ha detto l’arcivescovo – a nome di tutta la Chiesa genovese mons. Cavallero che ha guidato il Seminario per 16 anni. Lo ringrazio per la sua passione, per la sua competenza e per il suo servizio. Un grazie anche a don Francesco e a don Tommaso per aver accolto la nomina e la nuova vita che li aspetta nella realtà importante del Seminario che forma i futuri presbiteri”.