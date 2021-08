Caldo: ministero della Salute, domani “bollino rosso” in 8 città italiane. Giovedì in 10

Per l’ondata di caldo estesa nel Nord e nel Centro Italia, nella giornata di domani, 11 agosto, saranno 8 le città italiane da “bollino rosso”. Ne dà notizia il ministero della Salute, che sul sito web www.salute.gov.it/caldo e l’app “Caldo e salute” (scaricabile gratuitamente su dispositivi mobili iOS e Android, da Apple store e Play store) rende disponibili informazioni e consigli.

Per domani è annunciato il “bollino rosso” a Bari, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Saranno invece da “bollino arancione” Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Reggio Calabria, Trieste e Viterbo. Il “bollino giallo” è annunciato per Ancona, Civitavecchia, Messina, Milano, Napoli, Pescara, Venezia e Verona.

La situazione è prevista in peggioramento per la giornata di giovedì 12 agosto quando le città da “bollino rosso” saliranno a 10: Bari, Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma e Trieste.