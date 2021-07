Salute: Ospedale Cottolengo, giovedì 13 settembre si presenta “Casa Breast” per il sostegno dei pazienti oncologici

All’Ospedale Cottolengo di Torino giovedì 13 settembre, dalle ore 13 alle ore 14, presso l’aula magna (via Cottolengo 9), viene presentata ufficialmente “Casa Breast”, associazione Odv nata in seno al Centro di Senologia Breast Unit dell’Ospedale Cottolengo, con l’obiettivo di “offrire ai pazienti oncologici un punto di ascolto, di confronto e di suggerimenti, da parte di chi ha già vissuto l’esperienza della malattia, al fine di favorire un miglioramento della qualità della vita”.

“Casa Breast”, in particolare, promuove la conoscenza della cultura della prevenzione, della salute e del benessere attraverso una seria di iniziative: punto di ascolto per alleviare il disagio psicofisico nella lotta contro il tumore; elaborazione di materiale informativo e di strumenti utili per il disbrigo delle pratiche burocratiche di supporto al paziente oncologico in ambito socio-previdenziale; attività di formazione e organizzazione di seminari e divulgazione scientifica; organizzazione di laboratori per migliorare gli stili di vita.

La principale finalità dell’associazione consiste nel ridurre l’iniziale disorientamento dei pazienti e delle loro famiglie, garantendo un punto di ascolto e di confronto da parte di chi ha già intrapreso il percorso di cura e accompagnamento.

In particolare, spiegano i rappresentanti del Consiglio direttivo di “Casa Breast”, “cerchiamo di sviluppare in modo sistemico un concetto di cura e assistenza che comprenda anche la sfera emotiva, sociale e relazionale. Concetti condivisi e riconducibili anche ai valori della Piccola Casa della Divina Provvidenza che si traducono in centralità e dignità della persona, valore della cura, accoglienza del più debole e del sofferente”.

Alla presentazione intervengono Gian Paolo Zanetta, direttore generale dell’Ospedale Cottolengo, padre Carmine Arice, padre generale della Piccola Casa, Riccardo Bussone, presidente di “Casa Breast”, Giorgia Michi, vicepresidente di “Casa Breast”, Carlo Alberto Raucci, primario di Oncologia all’Ospedale Cottolengo, Gretha Grilz, medico chirurgo all’Ospedale Cottolengo, Franco Greco, consigliere di “Casa Breast”.

Info: www.casabreast.org o www.cottolengo.org.