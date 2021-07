Salute: Medici Cuamm, il 13 novembre a Padova il meeting annuale “Ripartire. Un nuovo slancio condiviso tra Africa e Italia”

Incontrarsi, dall’Italia all’Africa, mettere al centro le storie, i volti, le persone con cui facciamo strada ogni giorno, nell’ultimo miglio. Dare voce alle fatiche, ai drammi, ma anche alla cura, alla dedizione, all’impegno di tanti, che si realizza in molte forme ed espressioni. Ritrovarsi per motivarsi e “ripartire” ancora più determinati, fermi e coraggiosi per rendere scelta concreta la salute di tutti, specie i più poveri. Questo il senso del prossimo meeting annuale di Medici con l’Africa Cuamm, la prima Ong in campo sanitario riconosciuta in Italia e la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane.

L’appuntamento è il 13 novembre a Padova, al Gran Teatro Geox. “Ripartire. Un nuovo slancio condiviso tra Africa e Italia” il tema del meeting.