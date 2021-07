Coronavirus Covid-19: in Italia somministrate quasi 67,8 milioni di dosi, vaccinate oltre 31,9 milioni di persone

Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 67.755.390 le somministrazioni eseguite. Dai dati, aggiornati a questo pomeriggio, emerge che sono 31.918.616 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale necessario per la immunizzazione, pari al 59,10% della popolazione italiana over 12.

In totale sono 35.746.130 le somministrazioni a donne e 32.009.260 quelle a uomini. Se si considerano le fasce d’età, sono 2.188.526 le somministrazioni tra i 12-19enni (738.237 immunizzati), 5.600.527 tra i 20-29enni (2.175.451), 6.539.982 tra i 30-39enni (2.761.024), 10.294.429 tra i 40-49enni (4.782.345), 13.255.238 tra i 50-59enni (6.545.988), 11.418.918 tra i 60-69enni (5.690.291), 10.178.217 tra i 70-79enni (5.096.539), 6.737.245 tra gli 80-89enni (3.363.767) e 1.542.308 tra gli over 90 (764.974).

Rispetto alle 71.336.244 dosi finora disponibili in tutta Italia (49.586.538 di Pfizer/BioNTech, 11.955.156 di AstraZeneca, 7.624.708 di Moderna e 2.169.842 di Janssen), ne sono state inoculate il 95%. La Lombardia presenta il maggior rapporto tra somministrazioni e dosi fin qui consegnate con il 98%. Seguono Marche (97,1%) e Puglia (96,8%). La Regione che ha fatto registrare il numero maggiore di somministrazioni (12.040.072) in termini assoluti è la Lombardia, davanti a Lazio (6.848.955) e Campania (6.556.798).

Per quanto riguarda le somministrazioni effettuate, in tutto il mese di gennaio sono state in totale 1.986.439 a fronte di 2.377.580 effettuate a febbraio, di 6.053.573 a marzo, di 9.748.807 ad aprile, di 15.061.115 a maggio e di 16.660.829 a giugno. Nel mese di luglio – secondo i dati disponibili al momento – sono state 15.827.057 le somministrazioni totali che hanno riguardato 3.628.220 prime dosi (comprese 107.981 di vaccino monodose Janssen) e 12.024.855 seconde dosi. Da inizio campagna, sono state raggiunte quasi 935mila somministrazioni a persone contagiate che sono guarite dal Covid-19.