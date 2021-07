Formazione: Misericordie fiorentine, borse di studio da 10mila euro per le famiglie dei lavoratori Gkn

Ai cancelli della Gkn di Campi Bisenzio questa mattina, il presidente del coordinamento Misericordie Area fiorentina, Andrea Ceccherini, il vicepresidente Cristiano Biancalani e alcuni volontari hanno consegnato ai lavoratori i moduli utili a partecipare al bando per ottenere alcune borse di studio. Presentata ai diretti interessati l’iniziativa del coordinamento Misericordie Area fiorentina che ha stanziato 10mila euro per 25 famiglie. I contributi allo studio sono riservati ai lavoratori o ai figli dei lavoratori della Gkn che rischiano il licenziamento, ovvero a “studenti e studentesse meritevoli e che stanno rischiando di dover smettere di costruirsi l’avvenire”, come spiega il presidente Ceccherini.

L’obiettivo è quello di “far continuare gli studi a chi, per questioni economiche, sta meditando di abbandonarli”. “È in momenti come questi – continua Ceccherini – che lo spirito di comunità deve farsi sentire forte. Già enti pubblici e soggetti privati hanno promosso iniziative a favore dei lavoratori della Gkn. L’aiuto al prossimo in difficoltà è elemento fondante della Misericordia, che segue con attenzione e apprensione gli sviluppi della vicenda. La vertenza dovrà essere affrontata e, ci auguriamo, risolta dal confronto fra le parti sociali e la politica, chiamate a far tornare sui suoi passi l’azienda. Il nostro compito non può essere che quello di stare vicini a chi, sulla propria pelle, sta subendo le conseguenze di questa crisi”.

La graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio sarà stilata incrociando la fascia di reddito dell’Isee e i risultati di studio ottenuti finora, dando precedenza al primo fattore.