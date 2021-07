Coronavirus Covid-19: Iss-ministero Salute, “continua il forte aumento dell’incidenza”. Rt nazionale a 1,57

“Continua il forte aumento dell’incidenza settimanale a livello nazionale” così come aumenta l’Rt medio nazionale, salito a 1,57. Sono i dati salienti del monitoraggio settimanale di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute sulla situazione Covid-19 relativo al periodo 19-25 luglio dal quale emerge che l’incidenza è salita a 50 per 100.000 abitanti da 31 per 100.000 abitanti della settimana 12-19 luglio. Otto le Regioni che hanno riportato un’incidenza settimanale maggiore di casi ogni 100.000 abitanti: si tratta di Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Nel periodo 6-20 luglio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,57 (range 1,34-1,82), in forte aumento rispetto alla settimana precedente e sopra 1. Si osserva in maniera analoga un aumento dell’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt pari a 1,46 al 20 luglio vs Rt pari a 1,16 della settimana precedente). “L’elevata proporzione di soggetti giovani e asintomatici evidenziata dai dati epidemiologici pubblicati dall’Istituto superiore di sanità – si legge nel report – va considerata nella lettura di queste stime di trasmissibilità”.

Sono 20 le Regioni/Province autonome classificate a rischio moderato e una (Molise) a rischio basso.