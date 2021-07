Lavoro: Uecoop, la ripresa del Pil “traina” gli italiani in cerca di un’occupazione

La ripresa del Pil nel 2021 traina il calo del numero italiani che hanno rinunciato a cercare un’occupazione con una buona notizia per famiglie e imprese. È quanto afferma l’Unione europea delle cooperative (Uecoop) in relazione agli ultimi dati Istat che certificano per il Pil italiano una crescita acquisita nel 2021 del +4,8% in base alle stime preliminari sul periodo aprile-giugno mentre il totale degli inattivi crolla di 592mila unità. Il ritorno degli italiani a caccia di un posto di lavoro è positivo per 3 imprese su 4 (76%) che, secondo l’indagine Uecoop, credono nella ripartenza dell’economica trainata da turismo, alimentare e servizi e a seguire dagli altri comparti, dall’immobiliare allo spettacolo, dallo sport all’abbigliamento. Il 15% delle imprese – spiega l’indagine Uecoop – pensa di assumere nuovo personale contribuendo al calo della disoccupazione nei prossimi mesi grazie anche alla resilienza del sistema delle imprese cooperative italiane, che può contare su circa 80mila realtà con oltre un milione di occupati. In questo scenario è strategico il rapido arrivo in Italia dei fondi legati al Recovery Plan europeo in modo da far ripartire a pieno ritmo il mercato interno, dare forza al sistema economico nazionale – conclude Uecoop – e ammortizzare i maggiori costi affrontati con la pandemia che hanno appesantito il debito pubblico italiano arrivato a sfiorare il 160% del Pil.