Eurostat: piattaforma per promuovere il confronto tra gli stili di vita dei cittadini europei nei diversi Paesi

Eurostat lancia una piattaforma per promuovere il confronto tra gli stili di vita dei cittadini europei nei diversi Paesi. Lo comunica in una nota l’istituto statistico della Commissione europea. Attraverso la piattaforma You in the Eu l’utente potrà fare un paragone tra i diversi aspetti del suo modo di vivere con altre persone, donne e uomini, coetanee o differenti età nel suo Paese o in differenti Paesi Ue. Ad esempio, si potrà capire quanti cittadini coetanei nati nel proprio Paese vivono attualmente ancora sul territorio. Nel dettaglio, You in the Eu è una sorta di quiz sulla vita dei cittadini europei su tre aspetti diversi: lo stile di vita, le condizioni di vita e il lavoro. Prima di iniziare, si deve selezionare il proprio Paese, il genere e la fascia di età, che saranno usati come base per il confronto.