Incendi in Sardegna: mons. Savino (Cassano all’Jonio), “il dramma di uno sia interesse di tutti”. Domenica la colletta

“Il dramma di uno sia di interesse di tutti”. È quanto sottolinea il vescovo di Cassano all’Jonio, mons. Francesco Savino, in una lettera appello a seguito delle gravissime vicende ambientali che hanno colpito la Sardegna. E la Caritas diocesana istituisce la colletta per il popolo sardo, in unione con tutta la Chiesa italiana, esprimendo vicinanza nella preghiera e nella solidarietà, chiedendo a tutte le comunità parrocchiali e civili di unirsi alla colletta instituita per domenica 1° agosto. “Viviamo anche questo momento con generosità – evidenzia il direttore della Caritas, don Marino Marino -, come forma di partecipazione e di comunione che permetterà di accompagnare e sostenere le azioni immediate di aiuto, messe in campo da Caritas Italiana, così come quelle che verranno avviate nei prossimi mesi per consentire la ripresa delle attività”. “Facciamo appello – afferma mons. Savino – alle coscienze di tutti affinché le nostre vite siano trasformate da un reale cambiamento. Basta aspettare: dobbiamo davvero, e non solo con slogan e frasi fatte, prenderci cura della madre Terra”.