“Siamo al fianco del popolo bielorusso e condanniamo tutte le forme di repressione contro i cittadini bielorussi”. Così l’Alto rappresentante per gli Affari esteri Ue, Josep Borrell, scrive su Twitter. “Le sanzioni dell’Ue contro i sostenitori del regime di Lukashenko non saranno revocate fino a quando non si porrà fine alla repressione, non saranno rilasciati tutti i prigionieri politici e fino a che non si terranno elezioni libere ed eque”, ha aggiunto Borrell.