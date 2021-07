Università: Classifica Censis, Uer seconda in Italia e prima a Roma tra i piccoli atenei non statali

La “Classifica Censis delle Università italiane 2021/2022″, pubblicata di recente, colloca l’Università europea di Roma (Uer) al secondo posto in tutta Italia tra le piccole Università non statali, dopo l’Università di Bolzano, e quarta assoluta tra tutte le Università di ogni dimensione non statali. Un nuovo successo per l’Uer, inserita in un trend di crescita costante, che si conferma prima Università a Roma nella categoria. Confrontando i punteggi assoluti, il 91,2 posiziona Uer come quarta Università non statale in Italia indipendentemente dalla dimensione (dietro a Bolzano, Bocconi e Luiss).

Un ulteriore riconoscimento “che arriva dopo il successo di partecipazione all’Open Day che lo scorso 15 luglio ha visto centinaia di potenziali nuovi immatricolati andare in visita presso l’Uer”, si legge in un comunicato. “Questo traguardo evidenzia il grande lavoro sinergico e l’impegno messo dal corpo docente e dalla struttura tecnico-amministrativa per realizzare un’offerta formativa, servizi allo studente e placement competitivi a tutto tondo”, dichiara il rettore Pedro Barrajòn.

In particolare, l’Università Europea di Roma compie passi avanti, da 99 a 107 punti, per “Comunicazione e servizi digitali” (2° posto assoluto tra gli atenei non statali, dietro Luiss, e 5° posto assoluto tra tutti gli atenei statali e non statali in Italia). Mantiene inoltre il massimo assoluto conseguibile alla voce “Strutture”: 110 su 110.

In merito ai corsi di studi, le principali variazioni avvenute nella classifica di quest’anno riguardano Giurisprudenza, dove il punteggio cresce a 85. A Roma, Uer è posizionata al 3° posto dopo Luiss e Lumsa. La laurea triennale in Economia, 86,5 punti, conferma il 7° posto nazionale, mentre a Roma la Uer è seconda solo alla Luiss.