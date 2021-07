(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, Giacomo Lasorella, con i commissari Laura Aria, Elisa Giomi, Antonello Giacomelli e Enrico Mandelli e la segretaria generale, Giuletta Gamba, in occasione della presentazione della Relazione annuale 2021 che è in programma per lunedì 26 luglio, alle 11, presso la Sala della Regina della Camera dei deputati.