Diocesi: Alba, sabato nella chiesa di San Giuseppe sarà benedetta l’icona sulla Famiglia di Nazareth

Sarà presentata e benedetta sabato 24 luglio, nella chiesa albese di San Giuseppe, l’icona della Famiglia di Nazareth, opera realizzata da Sergio Ceron, pittore brasiliano di origini italiane. La cerimonia, in programma dalle 16.30, vedrà la presenza del vescovo di Alba, mons. Marco Brunetti. L’iniziativa è stata avviata il 16 maggio scorso in duomo, in occasione dell’apertura dell’Anno della famiglia Amoris laetitia, con il mandato a 60 coppie della diocesi. L’icona, che presenta sullo sfondo la cattedrale albese di San Lorenzo, “presa nelle sue linee essenziali, è dipinta con colori caldi, arrivando al rosso, per ricordare che questa costruzione è il luogo dell’amore, dell’amore divino manifestato in Gesù Cristo”, commenta lo stesso pittore Ceron, mentre le tre figure della Famiglia di Nazareth “sono presentate non in una scena familiare” ma con l’intento di far emergere il “mistero del quale sono testimoni”.