Cinema: aperta la 51ª edizione di Giffoni Film Festival. Gubitosi (direttore), “un inno alla vita”

Il Giffoni Film Festival apre la sua 51ª edizione con un un inno alla vita e un simbolo di rinascita: la consegna di passeggini alle 44 famiglie di Giffoni Valle Piana che dall’inizio del 2021 hanno avuto un figlio. Uno speciale bonus bebè pensato da Giffoni per sostenere la natalità. Sul blu carpet di Giffoni sono così sfilate le famiglie che insieme ai loro bambini hanno ricevuto il dono. “Sarò senza dubbio invidiato da tutti i direttori dei festival – ha detto Claudio Gubitosi nel salutare i neo genitori – perché apriamo #Giffoni50Plus in un modo particolare. Queste sorprese Giffoni le fa. Ecco il nostro inno alla vita. Diamo il nostro benvenuto ai bimbi nati a Giffoni nel 2021. Finora ne sono 44 ed è a loro che offriamo questo omaggio, un passeggino, che li accompagnerà alla scoperta della vita nei loro primi viaggi”. Ad accogliere le famiglie il presidente dell’Ente autonomo Pietro Rinaldi, il managing director di Giffoni, Jacopo Gubitosi, il primo cittadino di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano.

A seguire il taglio del nastro di #Giffoni50Plus è stato affidato al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Dopo aver scaldato i motori, il Giffoni Film Festival offre, domani, una seconda giornata densa di eventi. Si comincia con la proiezione dei 101 film in concorso, che 5.000 giovani giurati sono pronti a votare.

Non mancheranno però gli appuntamenti con personalità del cinema, della musica, della televisione e del mondo accademico. Incontreranno le giurie Paolo Calabresi, Giusy Buscemi, gli Psicologi, duo pop-rap che regalerà un viaggio nelle nuove tendenze della musica italiana (in collaborazione con Comix), e Linda Caridi, nominata ai Nastri d’Argento 2021 per “Lacci” di Daniele Luchetti.

Giffoni Impact! vedrà la partecipazione di Valerio Lundini, Emanuela Fanelli e Giovanni Benincasa, protagonisti on stage e dietro le quinte dello show “Una pezza di Lundini” (Rai Due). Ci sarà poi Chiara Francini, attrice e autrice di romanzi. Protagonisti della sezione dedicata a 150 ragazzi dai 18 ai 28 anni saranno anche Marcella Gargano, Ludovica Lirosi e Enzo De Camillis.

L’anteprima del giorno – che avrà una doppia proiezione – è “Ainbo – Spirito dell’Amazzonia” di Jose Zelada e Richard Claus.

Due gli eventi speciali del giorno. Si parte con la presentazione di ReImagine, cortometraggio di Gianluca Mangiasciutti, con la partecipazione di Brenno Placido e Federico Ielapi: la storia di un ricercatore biomedico segnato durante l’infanzia dalla scomparsa della madre. Nel pomeriggio, invece, Disney+ presenta la collezione di cortometraggi Launchpad con “L’Ultimo Chupacabra” di Jessica Mendez Siqueiros. La seconda giornata del #Giffoni50Plus si chiude con il Giffoni Music Concept.