Ordinariato militare: Roma-Cecchignola, una nuova chiesa intitolata alla B. V. del Rosario

L’ordinario militare per l’Italia, mons. Santo Marcianò, dedicherà domani, 22 luglio, nella caserma Bazzani di Roma-Cecchignola, la chiesa del 6° Reggimento Genio Pionieri alla B.V. Maria del Rosario di Pompei. Lo riferisce l’Ordinariato militare per l’Italia (Omi). La chiesa sarà intitolata alla Madonna del Rosario in quanto “la devozione dei militari del Reggimento è ormai consolidata nel tempo. Dal 2 luglio 2015 è conservata all’interno dell’edificio sacro una copia dell’effige della Madonna del Rosario di Pompei. Nel corso di questi anni, l’immagine sacra ha costantemente protetto i genieri del reggimento, impiegati quotidianamente in rischiose e impegnative attività addestrative e operative, come quelle in supporto alle popolazioni del Centro Italia colpite da calamità naturali”. Mons. Marcianò sarà accolto dal comandante del 6° Reggimento Genio Pionieri, col. William De Matteis, e dal cappellano militare, don Salvatore Nicotra. Grazie alla diretta streaming, alla funzione religiosa potranno partecipare tutti i militari del Reggimento, nel pieno rispetto delle misure volte a garantire il distanziamento sociale per la limitazione dei contagi dovuti al propagarsi della pandemia.