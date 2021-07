Famiglia: Latina, domani una serata tra riflessione sociale e spettacolo promossa dal Forum ‘015

Si svolge domani, giovedì 22 luglio, dalle 19.30 nell’anfiteatro della Curia vescovile a Latina l’evento “Storie di famiglie”. A promuoverlo sono le sezioni locali di Acai, Acli, Coldiretti, Claai e Un.I.Coop, aderenti al Forum ‘015, che propongono “un grande appuntamento popolare, dedicato alla riflessione sociale e alla ricreazione”, spiegano. A introdurre la serata sarà il vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, mons. Mariano Crociata. Seguiranno gli interventi del sociologo Francesco Belletti, direttore del Centro internazionale studi famiglia, e dell’attrice e regista Karin Proia, autrice del romanzo e del film “Una gita a Roma”. “La famiglia è una priorità sociale e a Latina vorremmo che fosse all’ordine del giorno della comunità – aggiungono i promotori –. Per questo abbiamo pensato a una serata che coniughi la partecipazione popolare, anche ricreativa, in una fase storica delicata, per proporre pubblicamente adeguate soluzioni per politiche a favore delle famiglie, non solo a livello statale ma anche nella realtà amministrativa e locale”. Durante l’incontro saranno proiettate alcune parti del film “Una gita a Roma”, che vede nel cast la partecipazione di Claudia Cardinale e Philip Leroy e ha le musiche di Nicola Piovani, ed è prevista una degustazione di prodotti offerti da aziende agricole locali, presenti anche in considerazione del fatto che “il nucleo familiare, nel nostro contesto, è il principale riferimento per la maggior parte delle attività economiche, dagli artigiani agli agricoltori, passando per i commercianti”, concludono gli organizzatori.