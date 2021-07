Tv2000: oggi il rosario dal santuario Maria Santissima Annunziata di Trapani, con mons. Fragnelli

Torna l’appuntamento con “Prega con noi”. Tv2000 e InBlu2000 invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi oggi, mercoledì 21 luglio alle 20.50, per recitare insieme il Rosario trasmesso su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky) e InBlu2000, oltre che su Facebook. La preghiera sarà trasmessa dal santuario Maria Santissima Annunziata di Trapani, con mons. Pietro Maria Fragnelli, vescovo di Trapani.

Nella cappella della basilica della Madonna di Trapani, si legge in una nota della diocesi siciliana, “da secoli si venera un’immagine della Madonna con il Bambino attribuita a Nino Pisano di particolare bellezza: un’immagine duplicata dagli artigiani trapanesi e diffusa non soltanto in molte città italiane ma anche in Spagna, Francia, Tunisi, Casablanca, nei porti del Mediterraneo fino ai grandi musei di Parigi e Londra.”

Oggi “la preghiera per il nostro Paese, presieduta da mons. Fragnelli, alzerà lo sguardo a quel ‘lago di Tiberiade’ come lo chiamava Giorgio La Pira che è il nostro Mare Mediterraneo”.

Le meditazioni sono a cura di mons. Gaspare Gruppuso, Anna Maria Munafò, don Angelo Daniele Orlando, don Fabio Pizzitola, suor Michela Posla. L’animazione sarà a cura di alcuni componenti del coro diocesano “Virgo drepanensis”. Al termine della preghiera il vescovo Fragnelli farà un atto di affidamento alla Madonna pregando per il cammino sinodale della Chiesa italiana.