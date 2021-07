Ricerca: Cnr, Giuseppe Colpani è il nuovo direttore generale. Carrozza, “soddisfazione per la scelta compiuta”

Oggi il Consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche, all’unanimità e su proposta della presidente Maria Chiara Carrozza, ha conferito l’incarico di direttore generale a Giuseppe Colpani, che prenderà servizio il 1° settembre e rimarrà in carica per la durata del mandato della presidente. Il conferimento è avvenuto a valle di un processo di selezione, operato da un search committee, fra circa 50 manifestazioni di interesse pervenute a seguito di un avviso pubblico emanato dall’Ente nello scorso mese di maggio.

Colpani, che lascia la Direzione generale dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, nella sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di direzione in diverse importanti istituzioni. All’inizio della sua attività è stato anche direttore della sede di Piacenza dell’Università Cattolica.

Ha maturato esperienze negli ambiti associativi universitari a livello nazionale e internazionale, in qualità di vice presidente vicario dell’Associazione nazionale dei direttori generali universitari (Codau) e, oggi, di responsabile nazionale della formazione manageriale e dell’internazionalizzazione. A livello europeo è attualmente rappresentante italiano alla Round Table dell’Associazione Humane.

La presidente Carrozza, a titolo personale e a nome del Cda, nell’esprimere un augurio di benvenuto e buon lavoro a Colpani manifesta “soddisfazione per la scelta compiuta, alla luce del suo ottimo profilo professionale” e desidera “ringraziare il direttore generale Giambattista Brignone per l’ottimo servizio prestato a favore dell’Ente, in particolare quello svolto in un periodo difficile e complesso segnato dalla pandemia e culminato in una lunga transizione”.