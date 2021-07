Coronavirus Covid-19: con “Cosa è successo?” 5 super eroi di cartoni animati e fumetti spiegano la pandemia ai bambini

Presentato oggi il progetto “Cosa è successo?”, promosso dall’associazione Pancrazio costituita da un team di giovani e studenti universitari di medicina, che ha l’obiettivo di spiegare ai bambini in modo scientifico ma anche divertente e accattivante, cosa è avvenuto durante la pandemia. Sono 5 gli episodi della mini serie di cartoni animati, oltre che un opuscolo a fumetti, con i Di5 – Cric, Memo, Scudo, Alma e Luce – cioè i supereroi che insegneranno ai bambini, ma anche a genitori e nonni, che cos’è esattamente il Covid-19 e la differenza con gli altri virus che appartengono alla stessa famiglia dei coronavirus, come quello del raffreddore. La campagna di informazione vede il coinvolgimento ed il supporto della Croce Rossa italiana, come riportato sul sito istituzionale, ed il materiale informativo è realizzato grazie al supporto scientifico di Massimo Andreoni, direttore della Società italiana di malattie infettive e virologo del Policlinico di Tor Vergata. La serie a cartoni animati verrà trasmessa su DeAJunior, mentre l’opuscolo a fumetti sarà disponibile in alcuni punti vendita Conad. Entrambe le iniziative sono realizzate con il supporto anche di attori e doppiatori famosi come Luca Ward, Monica Ward e Giorgio Tirabassi.