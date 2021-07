Papua Nuova Guinea: Pime Milano, venerdì il laboratorio per bambini “Un viaggio lungo come l’amicizia”

Da sempre, gli abitanti delle isole dell’arcipelago delle Trobriand, in Papua Nuova Guinea, compiono lunghi viaggi in barca per raggiungere gli abitanti degli atolli più lontani, per stringere legami e rafforzare amicizie attraverso lo scambio cerimoniale di oggetti rituali e beni commerciali. Per passare una mattinata alternativa alla scoperta di questa usanza chiamata “Kula Ring”, il Museo Popoli e culture del Centro Pime di Milano invita venerdì 23 luglio all’evento “Un viaggio lungo come l’amicizia”, nuovo appuntamento del ciclo di laboratori “Museum Summer Lab” dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni accompagnati dai genitori.

Dopo aver osservato bracciali e collane di conchiglie, paraschizzi decorati e altri preziosi oggetti conservati al Museo, i piccoli partecipanti impareranno a costruire la propria “waga” (barca in trobriandese) dell’amicizia con l’aiuto di tappi di sughero, bastoncini di legno e fantasia.

Il numero degli accessi al Museo è limitato secondo le misure di contrasto al Covid-19, pertanto è necessaria la prenotazione, fino ad esaurimento posti, tramite l’apposito form.