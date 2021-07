La diocesi di Lamezia Terme si prepara a festeggiare il 70° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di mons. Vincenzo Rimedio, vescovo emerito della diocesi lametina. Domani, giovedì 22 luglio, alle 11 in cattedrale mons. Rimedio presiederà la concelebrazione eucaristica con l’attuale vescovo, mons. Giuseppe Schillaci, e il clero diocesano, come segno di gratitudine al Signore. Il vescovo emerito ha guidato la comunità diocesana per oltre un ventennio, dal 1982 al 2004.