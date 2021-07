Università europea Roma: grande partecipazione alle attività di formazione integrale. P. Monzon, “i giovani hanno un cuore grande”

La pandemia non ha fermato le attività di Formazione integrale dell’Università europea di Roma (Uer), che “ha vissuto un anno accademico ricco di iniziative e di novità interessanti”. Lo riferisce un comunicato dell’Ateneo.

“Ancora una volta i giovani hanno dimostrato d’avere un cuore grande e premuroso”, spiega p. Gonzalo Monzon, direttore dell’Ufficio formazione integrale Uer. “Nel corso dell’anno accademico 2020-2021 abbiamo organizzato attività in diversi campi, con l’obiettivo di favorire la crescita personale ed uno spirito di servizio per gli altri. Gli studenti hanno risposto in modo splendido, evidenziando tutta la loro creatività e sensibilità”.

Nell’area della Responsabilità sociale i giovani hanno creato 34 progetti di iniziative di solidarietà su vari temi: disabilità, inclusività, cultura dell’incontro, assistenza a persone anziane e malate, accoglienza delle persone migranti, formazione ed educazione.

L’area Sport e attività extracurriculari, per ciò che concerne lo sport, ha proseguito regolarmente le sue attività di allenamento (individuale o di squadra secondo le normative vigenti), ha inaugurato un club di scacchi e ha ripreso recentemente le gare. Inoltre ha coinvolto numerosi studenti nelle trasmissioni di Radio Onda Uer, la web radio di formazione integrale, in cui i giovani hanno raccontato le loro esperienze nelle varie discipline sportive. Organizzato inoltre il concorso Uer’s Got Talent.

L’area Eccellenza ha coordinato i diversi corsi e ha realizzato due attività annuali, con notevole partecipazione di studenti: il corso opzionale di eccellenza umana e un ciclo di 13 seminari sulla leadership. Obiettivo: offrire ai ragazzi una formazione completa a quei valori scritti nel cuore di ogni essere umano e proporre loro di impegnarsi a condividerli attraverso l’esercizio di una leadership positiva, al servizio del prossimo in un’ottica di sviluppo del bene comune. Infine, ha curato una propria attività convegnistica.

L’area Divulgazione ha sviluppato un’ampia attività multimediale, ispirata al Messaggio di Papa Francesco per la 55ª Giornata delle comunicazioni sociali, attraverso sito, newsletter, social, articoli, interviste, comunicati e trasmissioni di Radio Onda Uer.