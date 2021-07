Elezioni amministrative: Acli, il 22 luglio il quinto appuntamento del “Cantiere Roma” dedicato agli anziani

Si svolgerà, giovedì 22 luglio, alle 18, il quinto appuntamento online del “Cantiere Roma”, l’iniziativa promossa dalle Acli di Roma e provincia in vista delle elezioni amministrative del 2021, con l’obiettivo di delineare, attraverso sei web talk, la città di oggi e di domani vista dai cittadini. Al termine degli appuntamenti in programma, le Acli di Roma presenteranno un documento di sintesi con spunti di riflessione e proposte ai candidati sindaco.

L’evento potrà essere seguito sulle pagine Facebook e YouTube delle Acli di Roma aps e avrà come protagonisti gli anziani, ai quali il prossimo 25 luglio sarà dedicata anche la prima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, voluta da Papa Francesco. Come per gli altri appuntamenti del “Cantiere Roma”, la riflessione prenderà spunto dall’attività di ascolto svolta dalle Acli di Roma, che in un anno hanno accolto e orientato oltre 40.000 anziani attraverso iniziative, servizi e attività e dai risultati di un questionario on line al quale hanno partecipato oltre 250 over 64: è emersa una grande voglia di mettersi in gioco, con il 63% degli anziani che si sente ancora in grado di dare molto alla società e il 75% che svolge ancora un ruolo fondamentale di sostegno per la propria famiglia e i figli. A partire da questi e altri risultati del questionario, si svolgerà il confronto al quale parteciperanno la presidente delle Acli di Roma, Lidia Borzì, il direttore del reparto di Geriatria dell’Ospedale Sant’Eugenio di Roma e presidente di Giano onlus, Gianni Capobianco, e il segretario generale di “Per Roma”, Roberto Corbella. Verrà inoltre presentata da Giancarlo Penza della Comunità di Sant’Egidio la buona pratica rappresentata dal progetto “Viva gli anziani”. Modera l’incontro il direttore di RomaSette Angelo Zema.