Rai Vaticano: Viaggio nella Chiesa di Francesco, focus sulla crisi nel Libano e intervista a Sassoli

L’impegno di Papa Francesco e della Chiesa cattolica per il Libano, alle prese con una devastante crisi economica e d’identità. Mobilitate con una giornata di riflessione e preghiera in Vaticano le istituzioni internazionali, le comunità cristiane, le associazioni e i movimenti. Nel servizio di apertura di “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, il programma di Massimo Milone e Nicola Vicenti, in onda domenica 25 luglio su Rai1 alle 00.25 (in replica su Rai Storia domenica 1 agosto alle 12.30 e, per l’estero, sui canali di Rai Italia) i momenti più suggestivi della giornata di Papa Francesco con i leader delle comunità religiose cristiane perché il Libano torni ad essere “un progetto e un ponte di pace”.

Durante la pandemia Papa Francesco ha più volte ricordato che ‘nessuno si salva da solo’. A Rai Vaticano, David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, dice che queste parole di Francesco sono il solco entro il quale l’Europa vuole e deve camminare: “L’Europa – afferma Sassoli – deve inseguire la solidarietà e la cooperazione”. Poi, l’attenzione all’Anno della famiglia voluto da Papa Francesco, in vista del grande incontro che si terrà a Roma nel 2022, nella riflessione del sociologo Giuseppe De Rita. Poi, Rai Vaticano continua il viaggio sui significati della paternità con Andrea Giorgetti, responsabile della comunità Cenacolo di Roma. E, ancora, l’Università Cattolica del Sacro Cuore che ha inaugurato a Milano il centro interdisciplinare Humane Technology Lab. “All’Università Cattolica, il progresso tecnologico è volto a migliorare le condizioni di vita delle persone in un continuo dialogo fra scienza, tecnica ed etica”, come precisato dall’assistente ecclesiastico, mons. Claudio Giuliodori.

Quindi, riflettori su Palazzo Borromeo, dal 1929 sede dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede con la mostra “Contemporanei a Palazzo Borromeo. Arte e design”: una collezione di 15 opere d’arte e 10 oggetti concepiti da designers italiani distribuiti tra il giardino, il chiostro e i saloni del Palazzo. Infine, la vita e i gesti, la sfida e le parole di Benedetto XVI nel libro del giornalista Luca Caruso, pubblicato dalla Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger.