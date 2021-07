Salute: Aifa, il 23 luglio presentazione del Rapporto nazionale 2020 “L’uso dei farmaci in Italia”

Sarà presentato il 23 luglio alle 10 il Rapporto nazionale 2020 “L’uso dei farmaci in Italia”, realizzato dall’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali (OsMed) dell’Aifa. Il Rapporto descrive il consumo e la spesa farmaceutica in Italia in ambito territoriale e ospedaliero, analizzando sia gli acquisti a carico del Servizio sanitario nazionale, sia quelli sostenuti dal cittadino. Rispetto al passato, il Rapporto presenta alcune novità. Tutte le informazioni relative a ogni categoria terapeutica, ad esempio, sono riunite per migliorarne la rappresentazione e facilitarne la lettura. Per ciascuna categoria vengono forniti un inquadramento epidemiologico, l’andamento dei consumi e della spesa e l’analisi della variabilità regionale. Una sezione del Rapporto è dedicata all’uso dei farmaci maggiormente impiegati a livello nazionale nel trattamento dei pazienti affetti da Covid-19. Sono inoltre proposti nuovi approfondimenti sui farmaci biosimilari, un’analisi dell’aderenza al trattamento farmacologico e maggiori elementi di contesto che permettono una lettura integrata dell’assistenza farmaceutica con i dati sanitari di altri Paesi europei. La presentazione sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube dell’Aifa all’indirizzo https://youtu.be/H5VofzrkuWk . Prevista la partecipazione del ministro della Salute, Roberto Speranza.