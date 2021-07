Commissione europea: Von der Leyen, “abbiamo inviato lettera alla Polonia su rispetto sentenza Corte per indipendenza della magistratura”

Foto SIR/Commissione europea

“Oggi abbiamo inviato una lettera alla Polonia, chiedendo di spiegare come applica le misure provvisorie e la recente sentenza della Corte di giustizia dell’Ue per salvaguardare l’indipendenza della magistratura”. Lo ha scritto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. La lettera è stata oggetto di confronto nella riunione del collegio dei commissari e porta la firma del commissario per la giustizia Didier Reynders. La Polonia ha tempo fino al 16 agosto per rispondere alla richiesta. Se la risposta non arriverà o se “non sarà soddisfacente” nel senso del rispetto delle decisioni della Corte, dopo tale data la Commissione rifletterà su quali passi ulteriori compiere, secondo quanto previsto dai Trattati, ha affermato il commissario Reynders. Questo significa anche sanzioni economiche.