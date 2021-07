Nonni: diocesi Trapani, ad Alcamo celebrazioni per gli anziani e preghiera per i morti di Covid-19

Domenica prossima, quarta domenica di luglio in prossimità della festa dei santi Gioacchino e Anna, i nonni di Gesù, si terrà la Giornata mondiale dei nonni voluta da Papa Francesco. Ad Alcamo, nel corso del programma di iniziative promosso dalla parrocchia di Sant’Anna, in tutte le celebrazioni di domenica 25 luglio verrà donata la lettera del Papa ai nonni che i nipoti offriranno agli anziani che non potranno partecipare.

Saranno ricordati anche tutti coloro che sono soli e ammalati e quelli che sono morti senza la vicinanza dei propri cari a causa del Covid-19. “Abbiamo accolto con gioia la proposta del Papa di dedicare una giornata ai nonni – spiega il parroco don Salvatore Grignano -. Oggi, più che mai a causa della pandemia che li ha messi a rischio per primi e ne ha sacrificati tanti, gli anziani restano spesso soli e lontani dalle rispettive famiglie, e invece andrebbero custoditi come nostre radici”.

Lunedì, festa dei santi Gioacchino ed Anna, le celebrazioni saranno alle 9.30, alle 11 e alle 20: durante le messe ci sarà la benedizione delle donne incinte sulle quali s’invoca tradizionalmente la protezione della “nonna” di Gesù e saranno distribuite le gerbere in onore di Sant’Anna. Da giovedì 22 a martedì 27 luglio nel salone parrocchiale, “La Gerberata” in onore di Sant’Anna e San Gioacchino, un percorso che permetterà di conoscere la vita dei santi nonni attraverso una ripresentazione dei quadri di Giotto della cappella degli Scrovegni di Padova.