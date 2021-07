Femminicidi: in Italia da inizio anno 52 vittime in ambito familiare/affettivo, in 37 casi assassinate dal partner o dall’ex

foto SIR/Marco Calvarese

Dal 1° gennaio al 18 luglio 2021 sono stati registrati in Italia 149 omicidi, con 60 vittime donne di cui 52 uccise in ambito familiare/affettivo. Di queste, 37 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner. Sono alcuni dei dati che emergono dall’ultimo report elaborato dal servizio Analisi criminale della direzione centrale della Polizia criminale del dipartimento della Pubblica sicurezza.

Secondo i dati aggiornati a ieri emerge, rispetto al periodo 1° gennaio-18 luglio 2020, un leggero decremento (–5%) nell’andamento generale degli eventi (da 157 a 149) nonché una diminuzione delle vittime di genere femminile che passano da 71 a 60 (–15%). Una lieve diminuzione si registra anche per i delitti commessi in ambito familiare/affettivo, che passano nel totale da 84 a 83 (1%), mentre le vittime di genere femminile da 63, nel periodo dal 1° gennaio al 18 luglio 2020, si riducono a 52 nell’analogo periodo dell’anno in corso (-17%). Nell’arco temporale dell’anno in corso, le donne vittime del partner o ex, fanno registrare un decremento rispetto all’analogo periodo dell’anno 2020, passando da 41 a 37 (-10%). Nel periodo 12–18 luglio 2021 infine, risultano essere stati commessi 7 omicidi, con 3 vittime donne tutte uccise in ambito familiare/affettivo per mano del partner/ex partner.